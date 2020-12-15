شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انفجار 4 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 12:30 مساءً, 15 ديسمبر 2020 م المناطق- الرياض أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن انفجار أربع عبوات ناسفة محلية الصنع, وإبطال مفعول عبوة ناسفة خامسة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وأفادت في بيان صحفي أن العبوات الأربع انفجرت في مناطق نفق الشرطة والدورة وحيي العدل والعامرية بغرب بغداد, فيما عثرت الشرطة على عبوة ناسفة خامسة في المنطقة ذاتها وتمكنت من معالجتها، مشيرة إلى أن الانفجارات الخمس الحقت أضرارا مادية فقط.

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