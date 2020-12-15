شكرا لقرائتكم خبر عن 1226 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 187,267 حالة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها اليوم، إلى وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 622 حالة.

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