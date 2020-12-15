ناسا تطلق قمرًا اصطناعيًا في مهمة أميركية أوروبية مشتركة... والهدف؟

وقد تم إطلاق القمر الاصطناعي (Sentinel-6 Michael Freilich) – المُسمى على اسم المدير السابق لقسم علوم الأرض بوكالة ناسا – من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.قالت كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في ناسا، “الأرض تتغير، وسيساعد هذا القمر الاصطناعي في تعميق فهمنا لكيفية حدوث ذلك.” وأضافت أن “عمليات الأرض المتغيرة تؤثر على منسوب البحار على مستوى العالم، لكن التأثير على المجتمعات المحلية يختلف بشكل كبير.”

وقال آلان راتييه، المدير العام للمنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الاصطناعية الخاصة بالأرصاد الجوية، التي تدعم المهمة، “إن البيانات الواردة من هذا القمر الاصطناعي، وهو أمر بالغ الأهمية لمراقبة المناخ والتنبؤ بالطقس، ستكون ذات دقة غير مسبوقة.”



وأشار راتييه إلى أنه لا يمكن جمع مثل هذه البيانات الدقيقة إلا من الفضاء.

يمكن أن تساعد البيانات المحسنة علماء الأرصاد الجوية في إجراء تنبؤات جوية أكثر دقة ومساعدة علماء المحيطات على فهم التيارات البحرية بشكل أفضل.