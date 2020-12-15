فرنسا تفرض حظر تجول من الـ 8 ليلا إلى الـ 6 صباحا

في المقابل، أحلت الحكومة محل الحجر حظر التجول من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا.

بمقتضى هذا التخفيف للقيود، التي دامت شهرا ونصف الشهر، أصبح التنقل في مختلف أرجاء فرنسا مسموحا به دون رخص مسبقة، باستثناء التنقلات الضرورية أثناء ساعات حظر التجول الليلي التي من ضمنها الذهاب إلى العمل والاستعجالات الصحية. كما أصبح مباحا للأطفال مواصلة ممارسة الرياضات التي لا تستدعي الاحتكاك بين ممارسيها في القاعات المغلقة، على غرار السباحة.