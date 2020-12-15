نجم العراق يتصدر قائمة هدافي التصفيات الآسيوية بكرة السلة

رياضة 2020-12-15 | 12:04 1,377 مشاهدة اعلن الاتحاد الدولي بكرة السلة "فيبا"، عن قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021. وتصدر القائمة نجم المنتخب الوطني العراقي ديماريو ميافيلد القائمة برصيد 94 نقطة، حصدها خلال اربع مباريات. ويتفوق مايفيلد عن اقرب منافسيه، اللبناني وائل عرقجي بفارق 18 نقطة. يذكر ان مايفيلد هو من اصول أميركية وهو من تولد 23 أيار 1991 ويلعب في الهجوم. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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