السودان يصدر قرارًا هامًا ضد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية

قرر المجلس السيادي السوداني، سحب جواز سفر دبلوماسي من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية.

وقالت مصادر سودانية في تصريحات لـ"العربية"، إن النظام السابق برئاسة عمر البشير، منح الغنوشي جوازًا دبلوماسيًا، قبل أن يقرر المجلس السيادي سحبه.

وفي وقت سابق، اشتعلت الخلافات داخل حركة النهضة التونسية، حيث تسعى جبهة راشد الغنوشي، لتعديل اللائحة الداخليه للحركة لاستمراره مدة ثالثة رئيسًا لها.

ويسعى الغنوشي لتمديد استمراره في رئاسة الحركة لمدة ثالثة، بهدف الترشح لرئاسة تونس، وهذا ما اعترضت عليه مجموعة المائة، ومن بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي للحركة ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية، أبرزهم عبد اللطيف المكي، ونور الدين العرباوي، الذين طالبوا الغنوشي الإعلان عن عدم ترشحه لرئاسة الحركة مجددًا خلال المؤتمر العام المقرر انعقاده 2020.

ويخالف بقاء الغنوشي لمدة رئاسة ثالثة المادة 31 من النظام الداخلي، وضربت الاستقالات الحركة، وأبرز المستقيلين عبد الفتاح مورو، عبد الحميد الجلاصي، زياد العذاري، رياض الشعيبي، زبير الشهودي، حمادي الجبالي، وقيادات شابة أبرزها زياد بومخلة، وهشام العريض.