بايدن يهاجم ترامب: متطرف ورفض إحترام الدستور وإرادة الشعب

شنّ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن هجومه الأعنف حتّى اليوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب رفض الجمهوري الإقرار بهزيمته في الانتخابات، متّهماً إيّاه بـ"عدم احترام إرادة الشعب" ولا سيادة القانون والدستور.

وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير في أعقاب عملية تصويت جرت خلال النهار وثبّتت خلالها الهيئة الناخبة رسمياً فوزه في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، قال بايدن "هذا موقف متطرّف للغاية لم نشهده من قبل، موقف رفض احترام إرادة الشعب، ورفض احترام سيادة القانون، ورفض احترام دستورنا".

فاز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا. وبناء على نتائج نوفمبر حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب

ودعا بايدن الأميركيين إلى "طي صفحة" حقبة ترامب في خطاب ألقاه في وقت ذروة المشاهدة يوم الاثنين.

وقال "شعلة الديمقراطية أضيئت في هذا البلد منذ زمن بعيد ونحن نعلم الآن أنه لا يوجد شيء، لا الجائحة ولا حتى إساءة استخدام للسلطة، يمكن أن يخمد هذه الشعلة".

وأضاف "في هذه المعركة من أجل روح أميركا، كانت الغلبة للديمقراطية" لافتا إلى أن الوقت قد حان لقلب هذه الصفحة ولمداواة جراح الأميركيين والتصدي لفيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وأشار بايدن في كلمته إلى أن حملة ترامب تقدمت بالعديد من الطعون في الانتخابات وتم نظرها أمام القضاء الذي وجدها لا أساس لها.

وقدم الرئيس الأميركي المنتخب التعازي والدعم لأسر ضحايا فيروس كورونا الذين تجاوز عددهم الليلة 300 الف وفاة.