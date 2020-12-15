انفجار سفينة وقود سعودية في هجوم إرهابي بميناء جدة .. والكويت تدين الحادث

تعرضت سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية في الفرضة المخصصة لتفريغ الوقود في مدينة جدة السعودية، في الدقائق الأولى أمس الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريق.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الحريق الناتج عن الهجوم كان صغيراً، وقال: «تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته».

وندّد المصدر بهذا الهجوم الإرهابي، لافتاً إلى أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، معتبراً أن «هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي».

وأكد المصدر خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية. ورأى أن العالم، بات اليوم «أكثر من أي وقتٍ مضى، في حاجةٍ مُلحةٍ للوقوف صفاً واحداً ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها».

الكويت تدين الحادث

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية بواسطة زورق مفخخ، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالسفينة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن «استمرار هذه الأعمال الإرهابية، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة، تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يستوجب معه تحركاً جدياً للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لوضع حد لهذه الأعمال»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت وزارة الخارجية «وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية ‏وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها».

منظمة التعاون الإسلامي: أعمال تخربيبة جبانة

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين في بيان اليوم، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان بقارب مفخخ على سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة.

وشدد العثيمين على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، فضلا عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.

وأيّد الأمين العام ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.