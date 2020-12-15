شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام"يطلق استراتيجية بناء الوعى ويحذر من الحضانات غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفى كرم جبر، إطلاق استراتيجية بعنوان" بناء الشخصية والوعى واثره فى استقلال الدول2021"، لافتا إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات بشكل دورى للوصول للأهداف المنشودة فى بناء الشخصية الوطنية وأهمية الوعى، من خلال مناقشات أولية ثم بشكل شهرى مفصل.

وأضاف جبر، خلال الندوة التى يعقدها الأعلى لتنظيم الاعلام، خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية صدرو صورة أن حب الوطن يتعارض مع الوطنية، وكانوا يريدون تصدير مشهد مفادة صناعة شاب إرهابى، ولهذا كان لزاما أن يتم طرق هذا الباب لمزيد من الوعى لدى المواطنين لبناء مجتمع سليم.

ولفت جبر، إلى أن الحضانات تم اختراقها من قبل الجمعيات الدينية غير المرخصة، وكذلك المدارس الدينية غير المرخصة، والمدارس الأجنبية نريد منها المحتوى وليس المضمون السياسى، ولهذا يجب ان تخضع هذه المدارس للثقافة وهوية الدولة المصرية.

حضر الندوة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و عدد من الصحفيين والإعلاميين، منهم الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، وعدد من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين.