القبض على شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين تخصص نشاطهما في الاتجار بالنقد الأجنبي بمدينة السلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذان من منطقة سوق العبور بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما بدائرة القسم. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 5 هواتف محمولة. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي وتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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