مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 13 آخرون، إثر سقوط حافلة التي كانت تقلهم في حفرة بمدينة أبوت أباد الباكستانية، وذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع أثناء عودة الضحايا إلى منازلهم عقب حضور جنازة؛ حيث فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة.. وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

يذكر أن 25 شخصًا أصيبوا فى باكستان، يوم الأحد، جراء انفجار بمدينة راولبندى الكائنة بإقليم البنجاب، وذكرت

قناة "سما تى فى" الباكستانية، أن الانفجار وقع على بعد 50 قدما من قسم الشرطة، موضحة أن الشرطة ترجح أن الانفجار تم باستخدام قنبلة يدوية.

وتابعت القناة، أن قوات الشرطة أمنت موقع الانفجار، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، كما فتحت تحقيقا فى الحادث، مضيفة أن ثلاثة من المصابين يرقدون في حالة حرجة.

وقالت الشرطة الباكستانية، يوم الأحد، إن مسلحين مجهولون زرعوا عبوة ناسفة على

السكة الحديدية التي تربط مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بمدينة تفتان، وفجروها مما أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الحادث لتأمينه تمهيدا لبدء أعمال الصيانة لاستئناف حركة القطارات التي تأثرت بتلف السكة الحديدية، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يذكر أن شهر فبراير الماضي قد شهد مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في تفجير استهدف سيارة للشرطة في جنوب غربي باكستان.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان على الحدود مع أفغانستان وإيران، وكان من بين القتلى شرطيان.

وقال مسؤول في المستشفى لرويترز وقتها "استقبلنا عشر جثث حتى الآن و35 مصابًا في المستشفى الأهلي".