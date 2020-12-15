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مرزوق الغانم رئيس لمجلس الأمة الكويتي

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فاز مرزوق الغانم برئاسة مجلس الامة على منافسه بدر الحميدي 
يذكر ان الســيرة الذاتيـــة لمرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة هي كالتالي 
مرزوق على محمد ثنيان الغانم 3 نوفمبر 1968 متزوج و له أربعة أولاد بكالوريوس هندسة ميكانيكية – امتياز مع مرتبة الشرف – جامعة سياتل –


الولايات المتحدة الأمريكية
البيانات الشخصية :
الاســـــــــــــــــــم : مواليـــــــــــــــــد : الحالة الاجتماعية : المؤهــــل العلمي :
الخبرات البرلمانية :
 رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر 2016  رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2013  عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2012 

عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009
 عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر 2008  عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الحادي عشر 2006
اللجان البرلمانية والدولية :
 رئيس الاتحاد البرلماني العربي 2013-2016  رئيس اتحاد مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة لدول مجلس التعاون.  رئيس المجموعة العربية الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية
2012
 نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي 2011 / 2012
 عضو في البرلمان العربي الانتقالي 2007 / 2011  وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية 2011
 رئيس لجنة الشئون الخارجية 2009  عضو اللجنة المالية والاقتصادية 2006 / 2008 / 2009  عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي 2012 / 2009  عضو لجنة البيئة والطاقة النووية 2012/2009  عضو لجنة الرد على الخطاب الأميري 2008 / 2009  مقرر لجنة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة مواطن أثناء التحقيق 2009  رئيس لجنة الشباب والرياضة 2006 / 2008  عضو لجنة حماية الأموال العامة 2006
الخــبرات العامـــة :
 الرئيس الفخري لنادي الكويت الرياضي 2012  رئيس نادي الكويت الرياضي من 2002 لغاية 2008  عضو جمعية المهندسين الكويتية  عضو جمعية المهندسين الميكانيكيين
 

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