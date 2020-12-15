مرزوق الغانم رئيس لمجلس الأمة الكويتي

فاز مرزوق الغانم برئاسة مجلس الامة على منافسه بدر الحميدي
يذكر ان الســيرة الذاتيـــة لمرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة هي كالتالي
مرزوق على محمد ثنيان الغانم 3 نوفمبر 1968 متزوج و له أربعة أولاد بكالوريوس هندسة ميكانيكية – امتياز مع مرتبة الشرف – جامعة سياتل –
عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009
الولايات المتحدة الأمريكية
البيانات الشخصية :
الاســـــــــــــــــــم : مواليـــــــــــــــــد : الحالة الاجتماعية : المؤهــــل العلمي :
الخبرات البرلمانية :
رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر 2016 رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2013 عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر 2012
عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الثاني عشر 2008 عضو مجلس الأمة للفصل التشريعي الحادي عشر 2006
اللجان البرلمانية والدولية :
رئيس الاتحاد البرلماني العربي 2013-2016 رئيس اتحاد مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة لدول مجلس التعاون. رئيس المجموعة العربية الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية
2012
نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي 2011 / 2012
عضو في البرلمان العربي الانتقالي 2007 / 2011 وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية 2011
رئيس لجنة الشئون الخارجية 2009 عضو اللجنة المالية والاقتصادية 2006 / 2008 / 2009 عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي 2012 / 2009 عضو لجنة البيئة والطاقة النووية 2012/2009 عضو لجنة الرد على الخطاب الأميري 2008 / 2009 مقرر لجنة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة مواطن أثناء التحقيق 2009 رئيس لجنة الشباب والرياضة 2006 / 2008 عضو لجنة حماية الأموال العامة 2006
الخــبرات العامـــة :
الرئيس الفخري لنادي الكويت الرياضي 2012 رئيس نادي الكويت الرياضي من 2002 لغاية 2008 عضو جمعية المهندسين الكويتية عضو جمعية المهندسين الميكانيكيين
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