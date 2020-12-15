أفغانستان تسجل 256 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الثلاثاء تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 حالة وفاة، و90 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية - أن العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي بلغ 49 ألفا و740 حالة، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 2001 حالة، فيما تماثل 38 ألفا و500

شخص للشفاء من الفيروس.



وأوضحت أنه تم إجراء اختبارات طبية لـ 172 ألفا 306 أشخاص في المراكز الحكومية، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 8 آلاف و621 حالة.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونًا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف

وفاة و16.5 مليون إصابة

- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة