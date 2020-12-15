الإعلان عن أول مستشفى إسرائيلي في الإمارات

أعلنت مجموعة "التداوي" الطبية الإماراتية في دبي عن شراكة مع المركز الطبي الإسرائيلي "شيبا" بهدف توفير خدمات طبية إسرائيلية متنوعة ومتطورة في الإمارات.

قالت قناة "i24news" الإسرائيلية إن المشروع المشترك سيجعل المركز الطبي أول مستشفى إسرائيلي يقدم الخدمات الطبية في الإمارات.

وأضافت المستشفى الإسرائيلي سيتعاون مع المجموعة الصحية الإماراتية "التداوي" من خلال تقديمه علاجات استشارية طبية في المكان، أو عن بعد.

ومن المنتظر أن ينطلق المشروع المشترك في

يناير 2021، حيث سيقوم "التداوي" في دبي بتسويق عيادة مختصة بمرض السكري تقدم خدمات تشخيص سريرية، عن طريق لقاءات مباشرة مع أطباء زوار من مركز "شيبا" الإسرائيلي، والذين سيقومون لاحقًا بمتابعة يومية عن بعد باستخدام تكنلوجيا طبية متطورة.

وستقوم كل من "شيبا" و"التداوي" بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها مستقبلًا، بحيث سيتحول "شيبا" إلى مستشفى

فعال تماما، يقوم بتقديم خدماته في الإمارات.

وتعدّ الإمارات أوّل بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل، وثالث بلد عربي بعد مصر والأردن. وقال مسؤولون بارزون بالبيت الأبيض لرويترز إنه بموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على تعليق بسط سيادتها على مناطق من الضفة الغربية كانت تدرس ضمها.

وقالت السفارة الإماراتية في واشنطن إن إعلان اليوم لتطبيع كامل للعلاقات بين البلدين هو "انتصار للديبلوماسية وللمنطقة، وسيتيح خفض درجة التوتر ويخلق طاقة جديدة لتغيير إيجابي"، مضيفة أن الإمارات ستظل داعما قويا للشعب الفلسطيني، ولكرامته وحقوقه ودولته السيادية.