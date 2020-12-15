جورجيا تسجل 3837 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 3 آلاف و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 194 ألفًا و900 حالة على مستوى البلاد.

أفادت صحيفة (جورجيا توداي)، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 164 ألفًا و786 حالة بعد تسجيل 3 آلاف و105 حالات تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 1883 حالة عقب تسجيل 44 وفاة جديدة منذ أمس، فيما بلغت حصيلة الحالات النشطة 28 ألفًا و205 حالات.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع، عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونًا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف

وفاة و16.5 مليون إصابة

- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة