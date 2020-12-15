الليلة.. ريال مدريد يواجه أتلتيك بيلباو بحثا عن صدارة الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره أتلتيك بلباو على ملعب “ألفريدو دى ستيفانو”، في مواجهة مقدمة من الجولة التاسعة عشر 19، من الدوري الإسباني “الليجا”.

ويسعى ريال مدريد إلى الالتحاق بالصدارة، ومواصلة سلسلة نتائجه الجيدة، بعد تحقيقه الفوز فى آخر 3 مباريات، على كلا من إشبيلية، وأتلتيكو مدريد، في الليغا، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في دورى أبطال أوربا.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة، اليوم، 5 لاعبين، وهم إدين هازارد، مارتن أوديجارد، لوكا يوفيتش، وماريانو دياز بداعي الإصابة، بالإضافة إلى البرازيلي، كاسيميرو، بسبب التوقيف.

علي جانب آخر يحاول فريق أتليتك بلباو الخروج بنتيجة إيجابية بهدف تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد التعادل أمام فالنسيا بنتيجة هدفين لكل منهما.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ريال سوسييداد، واتليتكو مدريد المتصدرين، بينما جاء فريق بيلباو في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة .