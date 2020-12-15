وزير خارجية تونسي: الجزائر أساءت للجيران ومسؤولة عن مشاكل المنطقة وتطبيع المغرب فاجأني لكنه ليس سيئا – فيديو

قال وزير الخارجية التونسي السابق، أحمد ونيس، إن النظام العسكري في الجزائر مسؤول عن تعطيل الحلم المغاربي، معتبرا أن هذا النظام أساء معاملة جيرانه في المغرب، وتونس.

وفي سؤال حول ما إذا كان هناك أثر سلبي لقرار المملكة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل على حلم اتحاد المغرب العربي، قال الوزير التونسي السابق نفسه، إن الجزائر مسؤولة عن المشاكل، التي تعرفها المنطقة، وأن نظامها العسكري، أساء إلى جيرانه في تونس، والمغرب، بتكريسه للخريطة الاستعمارية.

وسجل المسؤول التونسي نفسه، في لقاء مع إذاعة “إي أف أم”، أمس الاثنين، أن بلاده، والمغرب ساهما في تحرير الجزائر من الاستعمار، لكن النظام العسكري لهذه الأخيرة عمل، بعد الاستقلال على اقتطاع مئات الكيلومترات من الصحراء التونسية، وضمها إليه.

وأضاف المتحدث نفسه أن نظام الجزائر حاول القيام بالأمر نفسه مع المغرب، لكن الملك الراحل الحسن الثاني رفض الإنصياع لذلك، ما تسبب في اندلاع الصراع بين البلدين.

المسؤول التونسي السابق قال إنه فوجئ بالتطبيع المغربي مع إسرائيل، لكنه سجل أن ذلك ليس سيئا، واعتبر أن الأوضاع السياسية المتغيرة حتمت على المملكة السير في خيارات جديدة، فيما يخص ملف الصحراء.