مصنع أمريكي جديد لمعدات السيارات يستعد لفتح أبوابه في القنيطرة.. سيسمح بإحداث 1600 منصب شغل

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن إنجاز المصنع الأمريكي للمُعدّات الأصلية للسيارات ” Adient” لاستثمار جديد في المغرب، يهم إحداث وحدة إنتاج أغشية المقاعد، وإطلاق منظومة صناعية للمُورّدين ومركز تقني وهندسي.

وقالت الوزارة إنه تم، أمس الاثنين، توقيع بروتوكول اتفاق من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة “Adient”.

ومن خلال الاتفاق المذكور، يعزز المصنع الأمريكي للمعدات الأصلية، والرائد العالمي لفرع مقاعد السيارات، أنشطته في المغرب، عبر برنامج استثماري يتمثل في إحداث مصنع جديد لإنتاج أغشية المقاعد لفائدة زبنائها “PSA” و “VW ” و”Toyota”.

وسيُنجز المصنع المذكور على بقعة أرضية، تبلغ مساحتها 24 500 متر مربع، وتوجد في منطقة تسريع التنمية الصناعية في القنيطرة، وسيُرصد له استثمار، تبلغ قيمته الإجمالية 15,5 مليون أورو، كما سيسمح بإحداث 1600 منصب شغل، وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير، تبلغ قيمته 60 مليون أورو.

ويتضمن الاتفاق السابق الذكر إطلاق منظومة صناعية للمورّدين تتوخى تنمية سلسلة قيمة قطاع السيارات بالمغرب، كما يؤكد عزم المجموعة على توطين أنشطة جديدة بالمغرب، تشمل بالخصوص مساند الرأس، والذراعين.

ويعتزم الـمصنع الأمريكي إحداث مركز تقني، وهندسي بالمغرب، خاص بأغشية المقاعد، لتطوير، وتصميم المنتجات، وسيسمح هذا المركز التقني الأول من نوعه بالمغرب بإحداث 50 منصبا خاصا بالمهندسين.

وفي السياق ذاته، قال الوزير مولاي حفيظ العلمي إن “هذا الاستثمار يعكس مدى الثقة، التي يوليها مستثمرون ذوو صيت عالمي للمغرب، الذي أصبح يتموقع كمنصة لإنتاج، وتصدير المُعدّات، والسيارات”، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير سيسمح بتعزيز مستوى الاندماج والقدرة التنافسية لقطاع السيارات.