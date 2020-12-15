شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: البحرين أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 أعرب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن ثقة الإمارات في مملكة البحرين، مؤكداً أنها دولة شقيقة وتراعي حقوق الجار وتحترمها، وكسبت احترام وثقة جيرانها.

وقال الوزير، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «نعرف، ونثق، بأن البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها، وأن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق، وأنها لا ترضى أن يكون التجاوز، أياً كان، من جهتها». وأضاف: «سنةٌ سنّتها البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت الاحترام وثقة جيرانها».

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