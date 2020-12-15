أول تبادل للأسرى بين أرمينيا وأذربيجان بعد حرب ناجورنو قرة باغ

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن أرمينيا وأذربيجان شرعتا في تبادل مجموعات من أسرى الحرب في إطار مبادلة لجميع الأسرى توسطت فيها روسيا بعد صراع دموي على جيب ناجورنو قرة باغ.



وتوقف الشهر الماضي قتال استمر ستة أسابيع بين أذربيجان وقوات أرمنية على المنطقة ومحيطها، وذلك بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه موسكو.

وانتهى القتال بمكاسب على الأرض لأذربيجان وأثار غضبا في يريفان الأمر الذي فجر احتجاجات في الشوارع ضد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وانتشرت قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الأرميني تيجران أفينيان أعلن في وقت متأخر أمس الاثنين عودة مجموعة تضم 44 من أسرى الحرب إلى أرمينيا بعد وساطة روسيا.

وقال رستم مرادوف، قائد قوات حفظ السلام الروسية، في فيديو وزعته وزارة الدفاع اليوم إن طائرة عسكرية روسية أقلت أيضا مجموعة تضم 12 أسيرا من أذربيجان إلى باكو بموجب اتفاق المبادلة.