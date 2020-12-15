قيادة الإمارات تهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى العاهل البحريني.

في الوقت نفسه، أرسل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء البحرين.



وتحتفل البحرين يوم 16 ديسمبر/كانون الأول بيومها الوطني الـ49 والذكرى الـ21، لتسلم عاهل البحرين مقاليد الحكم، في وقت تشهد فيه البلاد إنجازات تنموية وحضارية رائدة.

وتوجت سلسلة الإنجازات البحرينية بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، بقرار تاريخي من ملك البلاد، بعد تبنيه رؤية فريدة لتحقيق السلام والتعايش في المنطقة.

وتحتفي المملكة بذكرى تسلم قائدها مقاليد الحكم، بعد عام عاصف بسبب انتشار جائحة كورونا، سطرت خلاله البحرين بتوجيهات من عاهلها نجاحات متميزة لتجاوز التحديات التي سببها والتداعيات التي خلفها.

وتتواصل مسيرة الإنجازات التي بدأها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عقب توليه الحكم عام 1999، بإعلانه الإصلاحات الدستورية والميثاق الوطني عام 2001، الذي عادت من خلاله الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة.

ورغم أن عاهل البحرين قد تولى مقاليد الحكم يوم السبت 6 مارس/آذار 1999، في نفس يوم وفاة والده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، فإنه آثر استمرار احتفال البلاد بعيدها الوطني يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق يوم تولي والده مقاليد الحكم عام 1961، ليؤرخ بالتاريخ نفسه لذكرى عيد الجلوس (توليه الحكم).

وكانت البحرين شهدت في عهد حاكمها السابق الاستقلال عن بريطانيا في 14 أغسطس/آب عام 1971، وعقب الاستقلال تم تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع ذكرى تولي الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مقاليد الحكم، وهو ما حافظت عليه البحرين حتى اليوم.

وتعد ذكرى عيد الجلوس والعيد الوطني إلى جانب كونها مناسبة وطنية مهمة فرصة يعبر فيها أهل البحرين عن مشاعر الفخر والامتنان والتقدير لقائد نهضة بلادهم على مدار 21 عاما.