بوتين يهنّئ بايدن ويؤكد استعداده "للتعاون"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على فوزه في اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر، معربا عن أمله بأن ينحي البلدان خلافاتهما جانبا لتعزيز الأمن العالمي. وتمنى بوتين للرئيس الأميركي المنتخب النجاح وقال "من طرفي، أنا مستعد للتعاون والتواصل معك"، وفق بيان صدر عن الكرملين.

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