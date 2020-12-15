تايلاند.. تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت تايلاند 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، جميعها لوافدين قادمين من الخارج، بينهم رضيع من بريطانيا.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4246 حالة، بحسب ما نقلته صحيفة «بانكوك بوست»، اليوم الثلاثاء، عن مركز إدارة أزمة «كوفيد19-» في تايلاند.

واستقر عدد الوفيات عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

وقد تعافى من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، 3949 شخصاً في تايلاند، ولا يزال هناك 237 آخرون يتلقون العلاج بالمستشفيات.