لبنان تدين الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط في ميناء جدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الإرهابي الّذي طال ناقلة نفط في ميناء جدة، معبرة عن شجبها لاستهداف المنشآت المدنية والأعمال التخريبية التي تطال حرية الملاحة الدولية.



وأعربت الوزارة في بيان اليوم، عن تضامنها مع المملكة في مساعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها

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