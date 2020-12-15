إصابات كورونا في فرنسا تصل إلى 2.43 مليون حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 43ر2 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 58 ألفا و391 حالة. ووفقاً للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 183 ألفا و340 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 46 أسبوعا.