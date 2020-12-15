شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نائب حاكم كابول بانفجار في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز قال مسؤولون أمنيون: إن انفجاراً وقع بالعاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء، ما أودى بحياة نائب حاكم المدينة.

وأوضح المسؤولون: إن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب الحاكم الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وكان أحد ممثلي الادعاء بالحكومة الأفغانية قد لقي حتفه الأسبوع الماضي في شرق كابول بينما كان في طريقه إلى عمله.



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