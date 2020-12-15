شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يهنّئ بايدن ويؤكد استعداده لـ«التعاون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-أ.ف.ب هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر، معرباً عن أمله بأن ينحي البلدان خلافاتهما جانباً لتعزيز الأمن العالمي. وتمنى بوتين، لبايدن، النجاح وقال: «من طرفي، أنا مستعد للتعاون والتواصل معك»، وفق بيان صدر عن الكرملين.

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