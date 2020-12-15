حلقة نقاش مع مدربي كرة القدم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم صباح الأربعاء في فندق ماريوت الجداف بدبي حلقة نقاشية مع المدربين المواطنين العاملين في الأندية والمنتخبات الوطنية بحضور يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية وأعضاء اللجنة وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات وميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد.

وتأتي الحلقة النقاشية في إطار جهود اتحاد كرة القدم لدعم الكوادر الفنية الوطنية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تسهم في عملية تطوير منظومة كرة القدم بالدولة.

ويتضمن برنامج الحلقة النقاشية أربعة محاور رئيسية هي: آلية تفعيل قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتعيين مدرب مواطن ضمن الأجهزة الفنية في كافة الأندية بالفريق الأول وجميع المراحل السنية، على أن يكون اختيارياً الموسم الرياضي الحالي وإلزامياً بدءاً من الموسم الرياضي المقبل، والمحور الثاني سيشهد مناقشة انتداب مدربين مواطنين للتواجد مع الأندية الخارجية لقضاء فترة معايشة لاكتساب الخبرة.

أما المحور الثالث فتم تخصيصه إلى الاقتراحات والأفكار المستقبلية للمدربين المواطنين والتحديات التي تواجههم على أن يكون المحور الرابع مخصصاً لشرح النظام المستحدث في التعليم المستمر.

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