شكرا لقرائتكم خبر عن 16.4 مليار درهم تجارة دبي مع البحرين.. قفزة 170% في 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أفادت جمارك دبي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة والذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع المملكة سجلت قفزة بواقع 170 % في عشر سنوات خلال الفترة من (2010 -2019)، لتصل إلى16.37 مليار درهم بنهاية العام 2019 مقارنة مع 6 مليارات درهم في العام 2010، فيما بلغ قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 5.37 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، وزعت بقيمة 2.4 مليار درهم واردات، و918 مليون درهم صادرات، وملياري درهم إعادة تصدير.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ونحن نحرص في جمارك دبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تحفيز العمليات التجارية ودعم تسهيل إجراءات المسافرين».

وأشار أن التبادل التجاري بين دبي ومملكة البحرين شهد تطوراً ملموساً خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث سجلت قيمة التجارة في العام 2010 نحو 6 مليارات درهم وزعت بين 2.2 مليار درهم واردات و2.7 مليار درهم صادرات، و1.1 مليار درهم إعادة تصدير، فيما بلغت قيمة التجارة في العام 2019 نحو 16.3 مليار درهم وزعت بنحو 8.8 مليار درهم واردات، و2.7 مليار درهم صادرات و4.8 مليار درهم إعادة تصدير.

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