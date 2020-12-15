شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: الله أنقذني من إصابة خطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان: إن الله أنقذه من كسر في الكاحل بعد عرقلة عنيفة من مدافع ليون البرازيلي تياجو منديز الذي طرد من المباراة وفاز ليون فيها بهدف، وقال نيمار ( 28 عاماً) الذي خرج وهو يبكي على الحمالة: كان من الممكن أن تكون الإصابة أخطر لكن مرة أخرى أنقذني الله من شيء خطر، دموعي كانت بسبب الألم والخوف ومرارة الخضوع لعملية جراحية وذكريات فظيعة أخرى مررت بها، أتمنى التعافي بسرعة والعودة للعب في أقرب وقت ممكن.

وقال والد نيمار أن ابنه لا يحظى بحماية كافية من قبل الحكام وأضاف: إلى متى نتحمل؟ تحدثنا عن هذا الموضوع أكثر من مرة وطالبنا بخفض العرقلات العنيفة، لماذا لم توقفوا المدافع بعد أول احتكاك خطر؟ ينتظر الحكام العرقلة السابعة أو الثامنة أو التاسعة كي يتخذوا قرار الطرد، هذا التساهل يشجع بعض اللاعبين العنيفين.

ويواجه سان جيرمان ثالث الترتيب بعد ليل وليون فريق لوريان الأربعاء ويأمل نيمار التعافي ليكون جاهزاً لمواجهة فريقه السابق برشلونة لأول مرة في فبراير/شباط المقبل.



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