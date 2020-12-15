تركي آل الشيخ يرد على تورطه بقضايا تتعلق بالفساد

علق رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، على أنباء إعفائه من منصبه والتحقيق معه بقضايا تتعلق بالفساد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للشائعات المغرضة".

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وتداولت بعض وسائل الإعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً حول إعفاء آل الشيخ من منصبه بأمر ملكي والتحقيق معه في قضايا فساد.

يذكر أن آل الشيخ تم منحه منصب الرئاسة الشرفية في نادي الأهلي المصري، ليتم بعد ذلك إقالته، ثم قام بشراء نادي الأسيوطي سابقًا، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز، قبل أن يقوم ببيعه لأحد

المستثمرين الإماراتيين.

وكثيرًا ما تروج شائعات بشأن تركي آل الشيخ لكثرة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعاد تركي آل الشيخ أخيرًا إلى السعودية بعد رحلة علاج طويلة في أمريكا، ومنذ ذلك الحين وهو ينشط لإعادة إنعاش النشاطات الترفيهية في المملكة رغم صعوبة ذلك في ظل جائحة كورونا.

وأعلن آل الشيخ عن مبادرة لاختيار أفكار مقدمة من الجمهور لتنفيذها على أرض الواقع في المملكة، وتم تسريب مقطع فيديو أخيرًا من نشاطات آل الشيخ.