سنغافورة: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 58 ألفا و341 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و341 حالة بعد تسجيل 16 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت 15 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالة من المجتمع المحلي.



ولم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 حالة وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و197 حالة.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونًا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف

وفاة و16.5 مليون إصابة

- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة