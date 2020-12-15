روسيا تسجل 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع عدد المتعافين بواقع 24813.

وبحسب آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المتعافين من مرض "كوفيد-19" في روسيا مليونين و149610 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت روسيا مليونين و707945 إصابة بالفيروس حتى الآن بينها 47968 حالة وفاة.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، إن 19.4% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما في روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد في موسكو بلغ 5418 تليها مدينة بطرسبورغ حيث

تم تسجيل 3765 إصابة.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا منذ بدء تفشي الوباء، أكثر من 83.4 مليون اختبار للكشف عن المصابين بالفيروس، منها 336 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، من المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر

من مليون و 620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 مليون إصابة

- البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة.