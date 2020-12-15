فاوتشي يكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:19 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال كبير الخبراء الأميركيين في مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن مظاهر الحياة يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها في الخريف في حال جرى التطعيم بلقاح كورونا على نطاق واسع.

أن حوالي 75٪ إلى 80٪ من السكان في أميركا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

ونقل موقع “نيويورك بوست” عن فاوتشي قوله إنه وبعد تعطيم معظم سكان أميركا بلقاح كورونا ستحصل الولايات المتحدة على مناعة القطيع بنهاية الربع الثاني من أوائل العام القادم أي في أواخر فصل الربيع أوفي بدايات فصل الصيف، ولكن بشرط إقناع الناس بالحصول على اللقاح.

وقد شد فاوتشي على ضرورة اتباع الإجراءات الأساسية في الصحة العامة المتمثلة بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الحشود، وغسل الأيدي.

وشدد كذلك على أهمية ارتداء الكمامات، موضحا أن معظم من ينقلون العدوى هم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19.