نجم الرجاء محسن متولي عريس للمرة الثانية

دخل عميد فريق الرجاء البيضاوي، محسن متولي، القفص الذهبي للمرة الثانية، إذ عقد قرانه، أمس الاثنين.
وشارك محسن متولي، البالغ من العمر 34 سنة، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة له من مراسيم الاحتفال بعقد القران.
وارتبط محسن متولي للمرة الثانية، بعدما انفصل عن زوجته الأولى، التي أنجب منها 3 بنات.
وعلى الصعيد الكروي، فإن فريق الرجاء البيضاوي مدد عقده مع متولي لموسم إضافي واحد، فيما تناقلت مصادر إعلامية أنه أصبح الأعلى أجرا في الرجاء، وفق بنود العقد.
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