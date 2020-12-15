بعد سنة ونصف من إقفاله.. ملعب بني ملال جاهز لاحتضان مباريات الرجاء المحلي

اقتربت أشغال تهيئة الملعب الشرفي في بني ملال، أمس الاثنين، من نهايتها، وبات افتتاح الملعب قريبا، وذلك بعد إغلاق دام أزيد من 18 شهرا، خضع خلالها لعمليات صيانة، وتجديد همت المدرجات، والأرضية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الملعب سيفتتح أبوابه أمام فريق رجاء بني ملال، نهاية الأسبوع الجاري، قصد احتضان مباريات، وتداريب فريق رجاء بني ملال، الذي عانى، في الموسم الماضي، بشكل كبير حيث كان يستقبل مبارياته في مدينة واد زم.

وكان فصيل “ستار بويز”، المساند لفريق رجاء بني ملال، قد انتقد، في بلاغ له، ما وصفها بتأخر سير الأشغال على مستوى الملعب الشرفي في المدينة، على الرغم من توفر جميع الإمكانيات اللازمة لتقدم الأشغال، إلا أنها لم تكتمل بعد بسبب ما اعتبرها “بعض العراقيل”، مطالبن المسؤولين بالتدخل لأجل “فك أسر الملعب”.

يذكر أن فريق رجاء بني ملال، النازل، حديثا، إلى القسم الثاني، انهزم، أول أمس السبت، خلال الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم، التي شهدت تحقيق فريق الاتحاد الرياضي التواركي أول انتصار على حساب بني ملال، واحتل بذلك المركز الخامس بـ4 نقاط.