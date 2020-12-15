بالأرقام.. تزايد الإصابات بكورونا يرفع سعر الذهب مجدداً

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7 بالمئة إلى 1839.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1843.80 دولار.

ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية "الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز.. سواء من الكونجرس (الأمريكي) أو مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ويبدو المشرعون الأمريكيون متفائلون حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على جزئين سعيا لإقرارها ما دفع الدولار الأمريكي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 24.14 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1009.50 دولار وكسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2302.47 دولار.