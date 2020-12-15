شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال نائب حاكم كابول في انفجار بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون أمنيون إن انفجارا وقع بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء مما أودى بحياة نائب حاكم المدينة. وأوضح المسؤولون أن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب الحاكم الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال نائب حاكم كابول في انفجار بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.