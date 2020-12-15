شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت في مجلس الأمة: وضع برنامج إصلاحي شامل والان نبدء بالتفاصيل

افتتح أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16 لمجلس الأمة. وقال : نستذكر اليوم جهود وإنجازات الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد" ، مضيفاً : لم يعد هناك متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات، تدركون مايجري من تطورات في المنطقة وأمامكم تحديات جسيمة، والتحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل لوضع الحلول الناجعة، وأنا على يقين بعمل الحكومة والمجلس كفريق واحد.

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