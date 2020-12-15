القضاء يؤجل جلسة الطعن بقرار ابطال تجديد تراخيص شركات الهاتف

اعلن النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، ان القضاء اجل جلسة الطعن بقرار ابطال تجديد تراخيص شركات الهاتف. وقال السوداني في تغريدة على تويتر "حضرنا الجلسة الإستئنافية اليوم وبحضور نيابي قدمنا لائحة تكميلية وتسلّمنا لوائح طعن المدَّعى عليهم على قرار إبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال". واضاف ان "القضاء اجل الجلسة الى الـ22 من كانون الاول الحالي"، مشيرا الى ان "القضاء العراقي هو الفيصل‬ العدل".

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