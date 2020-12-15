العراق اولا باكثر الدول تصديرا للنفط الخام الى الهند في تشرين الثاني

أظهرت بيانات تم الحصول عليها من مصادر بصناعة النفط أن واردات الهند من الخام من أفريقيا والولايات المتحدة ارتفعت بشكل حاد في تشرين الثاني في حين تراجعت الإمدادات من الشرق الأوسط ، واحتل العراق المرتبة الاولى باكثر الدول تصديرا للنفط الخام الى الهند.

وأشارت البيانات إلى أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، استوردت 3.9 مليون برميل يوميا بانخفاض 3.3 بالمئة عن الواردات في أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت البيانات أن واردات النفط من الولايات المتحدة قفزت 49 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني لتصبح رابع أكبر موًرد للنفط إلى الهند بعد العراق والسعودية ودولة الإمارات العربية بينما تراجعت نيجيريا والكويت إلى المرتبتين الخامسة والسادسة علىلاالترتيب.

وانخفضت واردات الهند النفطية من منطقة الشرق الأوسط 4.5 بالمئة إلى حوالي 2.6 مليون برميل يوميا، مما أدى إلى تراجع طفيف في حصتها في مجمل الواردات إلى 66 بالمئة.