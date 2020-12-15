سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.. الليرة تصعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية، الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) السورية، لليوم الثاني على التوالي.

وسجل سعر صرف الدولار في سوريا بالسوق السوداء، 2730 ليرة للشراء و2750 ليرة للبيع، مقارنة بـ2750 ليرة للشراء و2770 ليرة للبيع، أمس.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق، حلب، إدلب، ومنيج" بفوارق تصل إلى نحو 50 ليرة.



وفي البنوك السورية استقر سعر الدولار عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

ارتفاع نسبة الفقر

وكشفت دراسة حديثة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

سعر اليورو والإسترليني



وتراجع سعر صرف اليورو الأوروبي في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3315 ليرة للشراء و 3340 ليرة للبيع، مقابل 3326 ليرة للشراء و3355 ليرة للبيع، أمس.

فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى 3640 ليرة للشراء و 3665 ليرة للبيع، مقابل 3627 ليرة للشراء و 3664 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي في سوق الصرف السورية الموازية إلى 728 ليرة للشراء و733 ليرة للبيع، مقابل 730 ليرة للشراء و739 ليرة للبيع، أمس.

فيما هبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 743 ليرة للشراء و 749 ليرة للبيع مقابل 746 ليرة للشراء و754 ليرة للبيع، أمس.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 8935 ليرة للشراء و 9005 ليرة للبيع، مقابل 8997 ليرة للشراء و9088 ليرة للبيع.