سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.. الليرة تستقر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بالسوق غير الرسمية "السوداء" في لبنان، رغم استمرار الضبابية السياسية.

وتراوح متوسط سعر الدولار في هذه السوق ما بين 8200 و8300 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

تشكيل الحكومة

واستمرت الضبابية السياسية في البلاد، فقد نفت الرئاسة اللبنانية ما ورد ببيان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي حمّل فيه الرئيس ميشال عون مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة.

وردّت رئاسة الجمهورية على بيان الحريري نافية مسؤولية الرئيس عون تعطيل تشكيل الحكومة عقب تلقيه الأسبوع الماضي التشكيلة كاملة من الحريري دون التوقيع عليها.

استمرار الدعم

ووافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأسبوع الماضي على الإبقاء على دعم الخبز والأدوية الأساسية، وذلك في الوقت الذي يتسبب فيه الانهيار المالي بالبلاد في زيادة الفقر والتضخم.

وفي ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي سريعا، وبعد أن صار إلغاء الدعم وشيكا، لم يتخذ قادة لبنان أي خطوة حقيقية نحو وضع خطة لدعم الواردات أو مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في البلاد.

كان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير/شباط أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 58 % في غضون 4 شهور.

دولار البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية.