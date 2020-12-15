رئيس وزراء الكويت: أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ.



وقال الصباح في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، الثلاثاء: "نشهد مرحلة هامة في مسيرة وطننا تتطلب تعاونا وتحملا للمسؤولية".

وأشار إلى أن جائحة كورونا فرضت على الكويتيين إجراءات غير مسبوقة وأضرت باقتصاد البلاد، لكنه أضاف: "أبرزنا للعالم أجمع أن الكويت يد واحدة في مواجهة الشدائد والتحديات".

وتابع: "نؤكد أن عمل الحكومة الجديدة سيكون محققا لتطلعات وآمال الشعب، وسنعكف خلال الفترة القادمة على وضع تصور طموح لعملية الإصلاح الشامل".

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الشامل يتضمن تدابير مكافحة الفساد والقضاء على منابعه.

كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد افتتح، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات أول مجلس أمة (البرلمان) ينتخب بعد توليه الحكم.

تأتي الجلسة غداة تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 15 وزيرا بينهم 10 وزراء جدد.

وتعد هذه الحكومة هي الـ37 في تاريخ البلاد السياسي، والأولى في عهد الأمير الجديد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويأمل الكويتيون أن يكون هناك تعاون بين البرلمان الجديد وحكومة البلاد لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.