شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: مشاركة الجيش في القطاع الخاص أمر «غير مقبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم - رويترز قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر «غير مقبول» وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات «مساهمة عامة».

وقال: «كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهذا مهم ومشروع، لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص هذا أمر غير مقبول».

ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.

وأضاف حمدوك: «لا يمكن إدارة موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فهذا أمر لا يوجد فيه تنازل».

وقال حمدوك إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وقال: «يصبح السؤال ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل».



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