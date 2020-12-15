شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو - رويترز قال وزير الإعلام الصومالي، الثلاثاء، إن بلاده قطعت العلاقات مع جارتها كينيا بسبب تدخلها في الشؤون السياسية للصومال، وذلك في تصعيد لخلاف وقع الشهر الماضي عندما استدعى الصومال سفيره من نيروبي.

وقال الوزير عثمان دبي: إن «الصومال يسحب جميع دبلوماسييه من كينيا ويأمر الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال في غضون سبعة أيام». وفي الشهر الماضي، طرد الصومال سفير كينيا واستدعى سفيره من نيروبي بعد أن اتهم كينيا بالتدخل في العملية الانتخابية في ولاية جوبا لاند إحدى الولايات الصومالية الخمس شبه المستقلة.

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