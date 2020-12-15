شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يدعو إلى وضع برنامج إصلاحي شامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خلال افتتاحه الدورة التشريعية لمجلس الأمة، إلى وضع برنامج إصلاحي شامل، مؤكداً ثقته بقدرة النواب على تجسيد التعاون مع الحكومة الجديدة، مشيراً إلى عدم وجود متسع من الوقت والجهد لافتعال الأزمات.

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