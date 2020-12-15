شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكو حرام» تتبنى خطف مئات الطلبة النيجيريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا - أ.ف.ب أعلن زعيم جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، أبو بكر الشكوي، مسؤولية الحركة عن خطف مئات الطلاب في شمال غرب نيجيريا، وذلك في تسجيل صوتي نشر، الثلاثاء. وقال في التسجيل: «نقف وراء عملية الخطف في كاتسينا». وكانت الحركة خطفت مئات التلاميذ في مدرسة ثانوية في شيبوك عام 2014 ما أثار موجة تنديد عالمي.

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