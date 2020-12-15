شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً بحريق في دار للمسنّين في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ.ف.ب قتل 11 شخصاً في حريق اندلع خلال الليل في دار للمسنّين في منطقة باشكورتستان وسط روسيا، وفق ما أفاد محققون الثلاثاء. وأكدت لجنة التحقيقات الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى أنها فتحت تحقيقاً جنائياً يتعلّق بالإهمال.

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