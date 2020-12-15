شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة يتلقى اللقاح المضادّ لـ«كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

تلقّى وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، الاثنين، جرعة لقاح مضادّ لـ«كوفيد-19»، في خطوة قام بها أمام عدسات المصوّرين؛ لتشجيع مواطنيه على أن يحذوا حذوه.

وحقنت الممرّضة، ميلر، في أعلى ذراعه اليسرى بينما جلس أمام عدسات المصوّرين في مستشفى والتر ريد العسكري بضواحي واشنطن. وعلّق الوزير بالإنابة ممازحاً «هل هذا كلّ شيء؟ بالله عليكِ! هذا لم يكن مؤلماً على الإطلاق».

وبذلك أصبح ميلر من أوائل الأمريكيين الذين يتلقّون لقاحاً مضادّاً لـ«كوفيد-19»، في خطوة تندرج في مستهلّ حملة تطعيم واسعة النطاق في أنحاء البلد الأكثر تضرّراً بفيروس «كورونا» المستجدّ والذي تخطّى عدد المتوفّين فيه بالوباء عتبة الـ300 ألف شخص.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت الأسبوع الماضي أنّه حتّى وإن كانت الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضادّ لـ«كوفيد-19» ستخصّص في المقام الأول لطواقم الطبابة العسكرية، فإنّ الوزير وكبار ضباط الجيش سيتلقّون «اللّقاح طوعاً، بطريقة علنية جداً، للتوعية بشأن فاعلية اللقاح وسلامته».

إضافة إلى ميلر سيتلقّى اللّقاح كلّ من نائبه ديفيد نوركويست، ورئيس الأركان الجنرال مارك ميلي، وسائر الجنرالات أعضاء هيئة رئاسة الأركان المشتركة.

وحملة التحصين ضدّ «كوفيد-19» التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتّحدة تستهدف في مرحلتها الأولى مقدّمي الرّعاية الصحية الأكثر تعرّضاً لخطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ ونزلاء دور رعاية المسنّين والعاملين فيها.